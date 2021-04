Yves PROVOST

Mon activité comporte deux volets :

- Missions de réduction des coûts, avec formation et application des principes Lean = élimination des gaspillages en tous genres, management de transition

- Représentation de deux groupes industriels chinois qui développent et fabriquent des composants pour la climatisation et la réfrigération, promotion et vente de ces produits en Europe et au Maghreb.

Après avoir été Directeur Industriel en France, Russie et Afrique du Sud pour de grands groupes américains, puis vice président Europe pour un groupe anglais, et pdg de sa filiale Italienne, je suis consultant depuis 2003.



J'assure actuellement une mission de réorganisation industrielle et de réduction des couts dans une usine d'un groupe privé Ukrainien dont la BERD est actionnaire: organisation industrielle, ergonomie, développement de leaders de projets Lean avec application du procédé DMAIC. Je mène en parallèle une mission similaire en Russie.



Ces missions suivent la mission de 18 mois effectuée à Prague comme CEO de la filiale tchèque d'un groupe industriel indien.

Après une mission de 14 mois à Prague, où j'ai fait un intérim de directeur d'usine et ai aussi travaillé comme consultant pour un client finlandais, une mission de 3 mois en Espagne pour la création et le démarrage d'une nouvelle ligne de production (CA prévu 4 M€ par an)dans un groupe américain, j'ai effectué une mission entre Prague, Lyon et Dijon de formation Green Belt et coaching de leaders de projets de réduction des coûts.

Réduction des coûts, re-engineering des services de l'entreprise, DFMA, principes Lean, application du Six Sigma quand c'est nécessaire. Une partie du travail est dans l'atelier, là où se crée la richesse, à partir du moment où le produit a été bien conçu.



Mon expérience me conduit à considérer que la plupart des problèmes de l'entreprise de production vient de son Bureau d'Etudes, qui ne sait pas toujours créer des produits faciles à fabriquer. La vraie réduction des coûts se fait au Bureau d'Etudes, puis dans l'atelier. Lorsque l'organisation du travail est optimisée et mise en place, on fait simplement du "fine tuning".



Mes compétences :

Lean

Black Belt

Réduction des coûts

Six Sigma