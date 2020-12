Yves ROQUEBERT

Fort d'une expertise reconnue d'exploitation et de gestion de projets, je manage une équipe de chefs de projets et une équipe de production / exploitation.

Mon périmètre est national et se complète par des missions transverses Groupe et du conseil pour les autres pays du Groupe.

Ma fibre entrepreneuriale me pousse en permanence vers le dépassement et la recherche de nouvelles solutions.



Mes compétences :

Management opérationnel

Approvisionnement et achats

Gestion budgétaire

Support à la vente

Direction d'exploitation

Direction de projet

Environnement

Conduite du changement