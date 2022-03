Yves Sylvain ADIOGO BOUOLO

Titulaire BACHELOR OF ENGENEERING en TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAU et ayant une formation CCNA Routing and switching mais pas encore certifié, après avoir passé plusieurs années dans le secteur des télécommunications dans divers poste, j’ai durant c’est quatre dernières années occupé les fonctions de Techniciens Senior Transmission (Supervision Faisceau hertzien CAMRAIL – Bessengue) pendant deux ans, puis celui de Techniciens Senior DSI-EST CAMRAIL. Cet organe qui est en charge de tous les services ayant un attrait aux télécommunications à l’informatique et à l’énergie pour les télécommunications et la Radio VHF. Je suis actuellement en charge de l’organisation et de la coordination du travail des équipes sur le terrain.

J’ai été amené à suivre une formation complémentaire axée sur le faisceau hertzien. Formation faite par SAGEMCOM France .ce qui me confère aujourd’hui une plus grande connaissance des équipements de transmission, le suivi des travaux d’installation des radios sol-train. C’est le système permettant la communication des trains en plein canton. De plus, j’ai acquis diverses compétences comme la gestion des projets, le management des équipes ou encore la conduite des travaux. Chose qui m’ont permis d’apprendre la rigueur, l’autonomie et la gestion des crises dans diverses situations.

Je recherche des opportunités pour mettre en valeur les connaissances acquises tant sur le domaine des télécommunications que celui de l’électrotechnique. De grande disponibilité j’ai une facilité d’adaptation d’intégration et un désir de perfection qui me pousse à fournir toujours le meilleur de moi et de réaliser ainsi les objectifs qui me sont impartis dans les délais. Car je sais que le temps est une ressource précieuse. Une grande capacité de travail, un sérieux constant, une disponibilité permanente et un intérêt de tous les instants pour les missions qui me sont confiés avec un souci d’efficacité.