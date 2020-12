Yves WAJDA

J'ai débuté ma carrière par 11 ans en société de service: 4 ans sur Paris chez CAP GEMINI division finance, puis 7 ans à Lille chez UNILOG où j'étais Consultant en Organisation de Système d'Information. J'intervenais en Assistance à Maitrise d'Ouvrage auprès des PME et grands groupes de la région (Schéma directeur, Urbanisation fonctionnelle, applicative, organiationnelle, Aide au choix, Accompagnement de projet d'intégration d'ERP, ...).



De 2007 à 2012, j'ai intégré une "entreprise utilisatrice" et suis Responsable de l'Organisation et de la Qualité d'Intériale Mutuelle.

Après une réorganisation de la direction des systèmes d'information, la direction générale m'a confié l'étude de la fusion des systèmes d'information de la MMI (Mutuelle du Ministère de l'Intérieur) avec la SMPPN (Société Mutualiste du Personnel de la Police Nationale) et la MGPAT (Mutuelle Général des Préfectures et de l'Administration Territoriale), la construction du nouveau système d’information et le pilotage de l'ensemble des projets pour un budget de 10 millions d'euros sur 3 ans.



J'y encadre une équipe de douze internes sur trois sites accompagnés de 12 à 30 prestataires qui gère les projets informatiques de la mutuelle (CRM, Web, GED, Editique, Décisionnel, refonte de l'architecture coeur de métier, ... ) et suis garant de la qualité des services offert par le SI et de son adéquation à la stratégie de l’entreprise.





J'ai quitté Intériale Mutuelle en Mars 2012 pour créer SHARPA Conseil.

J'assure des missions de conseil en organisation, de management de transition, d'assistance aux maitrises d'ouvrage et de pilotage de projet.



Mes compétences :

Management

Management de projets

Management de transition

Conseil en organisation

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Audit informatique

Modélisation des processus et système d'Infor

Budget management

Appel d'offres

Aide au choix

Schéma directeur

PMO

Management d'équipe

Gestion de projet