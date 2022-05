Tony GOSSART

Consultant SAP IS-Retail SD MM , actuellement en mission clientèle.



Prochaine disponibilité : janvier 2021



Grâce à l'expérience acquise lors du pilotage de projets techniques avec des équipes distantes (off-shore) ou en assistant la maîtrise d'ouvrage sur des projets internationaux de fusion de système d'information, je suis à même de prendre en charge des projets de moyenne envergure. Ma compétence technico-fonctionnelle me permet d'être une interface efficace entre les utilisateurs et les cellules techniques.



En immersion avec les utilisateurs à résoudre leurs problèmes au quotidien ou à déployer des solutions core-model, j'ai acquis des savoir-faire pratiques sur les domaines achat et vente qui me permettent de m'adapter rapidement aux besoins métier tout en assurant la pérennité de l'outil.



De l'analyse à la réalisation de programmes ou de mise en place d'interface Idoc, mon périmètre d'intervention technique couvre la plupart des besoins rencontrés lors de projets de déploiement ou dans des missions de support post-démarrage ou d'assistance.



Mes compétences :

Business

Fashion

Logistique

Retail

SAP

SAP MM

SAP QM

SAP SD