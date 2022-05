Laetitia TLEMCANI

Ayant passé plusieurs années chez des équipementiers automobile, je suis rompue aux situations difficiles (timing de projet réduit, budget réduit, environnement en perpétuel changement) pour lesquelles il faut constamment rechercher des solutions pertinentes.

En outre, j'apprécie de travailler dans un contexte international, avec toute la diversité qu'il comporte.



J'ai récemment réorienté ma carrière dans la gestion de la supply chain sans pour autant perdre du vue la gestion de projet et les systèmes d'informations, tous ces éléments étant souvent étroitement liés.



Ce qui me motive particulièrement est de continuer à apprendre des différentes situations, des différents environnements dans lesquels je me trouve.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

ERP