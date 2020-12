Auxiliaire de vie sociale depuis 13 ans et Auto entrepreneur dans le service à la personne, société avec agrément simple crée sous RC n° 754029585 depuis le 24 octobre 2012



Je suis à la recherche de particuliers sur LYON 3E et VILLEURBANNE pour réaliser des interventions concernant l'entretien de la maison, repassage etc... afin de compléter ma clientèle



Mes compétences :

Patience

DISCRETION

Analyse des besoins



SITE WEB : https://www.yvettendiaye.fr