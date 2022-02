Yvianne GEILLER

Mes expériences sont diverses, restauration, hôtellerie, cabinets comptables à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie de 1974 à 1994.



Puis, arrivant en France, d'une Ile Française du Pacifique, avec mes petits CAP et BEP en comptabilité...

Je n'ai pas de suite trouvé de travail.



Après deux formations j'ai repris une crêperie sur Brest "A Krampouez Mamm Goz" 1995 à juillet 1998, dans un vieux quartier Brestois.

J'ai vendu mes biens à Nouméa pour vivre avec mes enfants en France pendant leurs études.



Comptable de métier, je suis salariée d'une grande entreprise à caractère social, plus de 500 employés entre le Finistère Nord et Sud, de septembre 1998 à décembre 2017.



Mon temps libre est occupé par des activités en bénévolat :

- trésorière de l'Association Portugaise (promotion de la culture lusophone),

- tenue de la comptabilité de la mutuelle du personnel de la Sécurité Sociale (avant la Départementalisation).



J'ai également un statut de VDI qui me permet de faire des réunions chez les particuliers, ou à mon domicile, concernant la vente de produits à l'aloé-véra pour la santé et le bien être au naturel (Société LR Health & Beauté Systems).



Mon slogan était :



Le bien être de chacun...

L'affaire de tous !



Mon site dédié était :

Mais j'aime aussi me détendre avec la photographie et l'aquarelle.



Aujourd'hui à la retraite, mon esprit est toujours en éveil et je suis actuellement sur un projet de recyclage des capsules de café type "Nespresso" et de boissons en canette...



Mes compétences :

Art

E commerce

Leadership

Marketing

Nature

Zen

Motivation

Esprit d'équipe