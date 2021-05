Yvon Alexandre RALEFA

Je suis RALEFA Yvon Alexandre INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL & ANALYSTE FINANCIER, diplômé de lÉcole Spéciale des Travaux Publics et de l'Industrie et de l'Institut Supérieur de Gestion en Master II mention Finance, Trading et Marchés de Capitaux et titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Génie Civil



Mes compétences :

Analyse financière

Assurances

Banque

Bâtiment

Bâtiment et Travaux Publics

Conseil

Diagnostic d'entreprise

Étude de marché

Finance

Génie civil

gestion de patrimoine

Marketing

Ponts

Routes

travaux publics