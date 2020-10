Yvon MARCELLIN

Actuellement journaliste pigiste à l'Olympique Lyonnais et à Lyon Capitale.



Diplômé d'une Maîtrise auprès de lÉcole Supérieure de Journalisme de Paris (ESJ Paris) en Journalisme de Sports.



Diplômé d'une licence en Langues Etrangères Appliquées anglais-italien, Option Communication, acquise auprès de l'Université Jean Moulin Lyon 3

Diplômé d'un Baccalauréat ES obtenu au Lycée de Saint-Romain en Gal (Isère).



Suite à l'obtention du Bac, je me suis dirigé vers l'Université Claude Bernard Lyon 1 en licence STAPS et, après avoir validé la première année et suite à la suppression de la filière journalisme sportif, je me suis tourné vers les l'étude des langues.



Mes compétences :

Wordpress

Pack office

Blogspot

Anglais

Italien

Montage

Micro-trottoir

Reportage

Rédaction de contenus

Journalisme sportif

Interview

Filmer

Rédaction web

Commentaire live