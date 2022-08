Yvon Patrick NDINGA

J'ai été Coordinateur Comptable à la Société d'Exploitation du Trans-gabonais (SETRAG), filiale du Groupe ERAMET. Je compte au 01/03/2015, dix années d'expérience professionnelle.

J'ai pris part à certains projets de développement au sein de l'entreprise parmi lesquels :

- Le projet de Mise à jour du logiciel de gestion des immobilisations < < ABEL ENTREPRISE, 2012 à 2013 > > ponctué par la mise en place de deux interfaces entre Abel et Sage.

- Le projet NAOS (Nouvelle Approche Organisationnelle de SETRAG : 2009 à 2010), mise à plat de l'organisation, M.A.J des Systèmes d'information et d'un plan comptable analytique adapté aux enjeux de l'heure.

J'ai été consultant comptable, administratif fiscal et financier auprès de certaines PME du pays (GCO-BTP, PIXEL.COM, EAS et Dépôt pharmaceutique le Dakaroise de Fougamou). Je suis membre associé à la SACF.



Je suis titulaire d'un Master en Audit et Contrôle de Gestion de l'Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Libreville. Auparavant, j''ai fait mon 1er cycle à l'ISFOP de Cotonou, où j'ai obtenu une Licence en Gestion des Entreprises, option Finance en 2004.







Mes compétences :

International Financial Reporting

Consolidations

Audit

budgets

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Sage Accounting Software > Sage Line 500

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Sage Accounting Software

Restitution

International Accounting Standards