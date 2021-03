Je suis étudiante en lea en deuxième année et j'aimerais travailler comme assistante administrative ou hôtesse d'accueil. Je maitrise deux langues étrangères soit l'espagnol et l'anglais en dehors du français qui ma langue maternelle. Je suis quelqu'un de très dynamique et très motivée. J'apprends vite quand je ne connais pas et la rigueur est mon leitmotiv.