Ingrid BRICQUET-GALMAR

Après des études de lettres modernes et d'histoire de l'art ainsi qu'une formation professionnelle d'acteur, j'ai monté mon premier projet: L'Oiseau Rouge, compagnie artistique pluridisciplinaire, un laboratoire de création et d'ateliers artistiques. Pour prolonger de façon encore plus concrète mon travail de pédagogue, j'ai monté en Octobre 2013 La Parenthèse, organisme de formation: les outils du comédien, du théâtre, au service des salariés, cadres et dirigeants des entreprises. Des formations appuyées et personnalisées pour l'entreprise qui fait appel à nos services. J'ai eu envie de faire passer au monde de l'entreprise ce que j'avais reçu dans mon apprentissage de comédienne: la gestion de mon stress par le travail des postures et de la respiration, la maîtrise de la voix grâce à des techniques précises, l'amélioration du management par la voix et la posture et enfin la cohésion d'équipe à travers des team-building dynamiques et innovants! J'ai un parcours éclectique, à la croisée entre deux mondes professionnel: le monde de l'art et celui de l'entreprise. Convaincue que la passerelle existe et que l'un ne va pas sans l'autre......



Mes compétences :

Metteur en scène

Art-thérapie

Formatrice

Directrice artistique

Comédienne

Coaching