GLOBAL SOLUTION TECHNOLOGIE est une entreprise d’ingénierie informatique, en maintenance, sécurité électronique, réseau et communication qui vous propose un panel de solution technologique de haute nivaux grâce à la compétence et l’expérience de ses ingénieurs et techniciens.



Mes compétences :

Securité electronique

Maintenance & Réseaux informatiques

Fournitures de matériels