Zahia KADRI VECOVEN

Après 16 années passées en agence, j'ai décidé de me lancer, et voici Beleez.

Accompagner les marques et enseignes au quotidien dans leur communication retail, c'est ce que j'aime faire ; repenser des parcours clients, faire émerger de nouveaux concepts ou encore réenchanter l'expérience client au sein du magasin, autant de défis passionnants que je suis prête à relever.



Mes compétences :

Gestion de projet

Publicité