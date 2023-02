Zakaria BAHAMOU est un ingénieur d'état diplômé de l'école nationale supérieure des mines de rabat , Option Génie Industriel , cette formation polyvalente lui a permis de comprendre les outils techniques, économiques et managériaux les plus avancés .... Et grâce à ses différentes expériences professionnelles ( Plastic Omnium Automotive , Daher Aerospace , OCP SA ... ) il a pu développer une forte capacité de management , d’analyse et de résolution des problèmes.

Zakaria est un profil organisé , sérieux et polyvalent et il a un bon sens de communication .

Actuellement il occupe le poste d'ingénieur projet au sein d'une société multinationale ,son objectif est d'approfondir et consolider continûment ses compétences , plus particulièrement le business management et et l'aide a la décision



