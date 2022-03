Je suis Zakaria DAO, J'ai 27 ans, et je suis célibataire sans enfants. Électrotechnicien de formation, j'ai un Master en Génie Electrique, option Réseaux Électriques et Haute Tension. obtenu à l'Université Ibn Khaldoun de Tiaret Algérie en juin 2013. J'ai aussi une Licence en Électrotechnique et Informatique Industrielle, obtenu dans la même université.

Depuis Juin 2015 je suis prof assistant d’Électrotechnique et de Maintenance Industrielle à l'IPR/IFRA de Katibougou.

Je suis le P-DG du Groupe Sandji : Sandji Image, Sandji Prod., Info Sandji Corp. et Z Sono.

Je suis organisé, dynamique et fais preuve de sérieux dans le travail.



Mes compétences :

Informatique

Réseaux Electriques et HT