Zakaria HAJJOU

Je suis à la recherche d'une alternance dans la région Lilloise à partir de septembre 2018, dans le cadre de ma L3 Management of Multimodal Logistics Systems (2MLS).

La logistique est aujourd'hui un secteur qui est en expansion, avec une demande de plus en plus accrue, c'est donc un secteur porteur et intéressant.

Je me tourne vers la logistique puisque c'est un domaine très vaste, où chaque poste est différent, avec des responsabilités différentes. Il est donc possible de trouver un poste qui correspond à mes attentes.



Mes compétences :

Approvisionnements

Cao

Gestion de stock

gestion de production

Électronique

ERP