Bonjour à toutes et à tous,



je suis actuellement Assistant Import et export bilingue Anglais. je suis à la recherche active d'un travail dans la région Nord pas de Calais ou ailleurs.

N'hésitez pas à me communiquer toute opportunité réelle d'emploi.

merci par avance,



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement scolaire

Bricolage

Bureautique

Cuisine

Médiation

Médiation sociale