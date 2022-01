Zakarya MASTAFI

- établissement d’un laboratoire de métrologie

-suivi du parc des moyens de mesures (paramétrage de la base de données, gestion des entrées/sorties)

- étude et la mise en place de bancs automatisés pour l’étalonnage de capteurs.

- vérification et l’ajustage des instruments (en force, pression, dimensionnel, tension…).

- développement d’interface et de routine de calcul sous l’environnement Labview (logiciel de pilotage et d’acquisition).

- instrumentation et le paramétrage des bancs d’essais de sous-ensembles automobiles.



Mes compétences :

Mesures physiques

Métrologie

Contrôleur 3D