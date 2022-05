Zaki EL ANNABI

A l’issue d'une expérience dans le secteur aéronautique et d'une spécialisation systèmes automatisés, je souhaite à présent mettre à profit mes compétences systèmes automatisés dans les secteurs industriels (aéronautique, spatial, naval...) au service de votre entreprise.



Ensemble avec mon expertise en instrumentation contrôle-commande et ma volonté de poursuivre dans le développement, nous apportons des solutions innovantes pour des problématiques d’ingénierie industrielle.

Mes diverses expériences professionnelles et mes qualités personnelles (curieux, dynamique, méthodique) sont des atouts pour votre entreprise.

Je suis ouvert à d’autres secteurs d’activités : Naval, EMR, Robotique… Je suis disponible pour vous rencontrer afin d’envisager une future collaboration.





Mes compétences :

Etude & conception d'une architecture systèmes

Système temps réel : Analyse SA-RT

Programmation : Labview/Matlab

Gestion de projet : Cycle en V

Spécifications Instrumentation & Contrôle-commande

Contrôle-commande