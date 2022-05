Zakir SIDDIQUE

Zakir compte 15 ans d’expériences en conseil, conduite et programme de transformation SI, avec des montages de budgets complexes.

Zakir a été responsable du pilotage de l’implémentation et de déploiement de SI, de la redéfinition du cycle de gestion (planification, budget, ré-prévision, reporting), l’architecture, la sécurité, la conduite du changement et la configuration fonctionnelle. Gestion de programme complexe et innovant, avec gestion d’équipes à l’international, montage d’offshore delivery center et CxO reporting, définition des nouveaux services digitaux et des trajectoires produits en étroite collaboration avec les équipes de développement et les directions métiers.

Zakir s’appuie sur une solide expérience du conseil en France et à l’étranger (UK, USA, Chine, Inde) ainsi que sur une connaissance poussée de la transformation numérique des entreprises





