Zalman AMRAM

Vous partez aux États-unis avec une carte 1 telephone plus une SIM EZ roamer. Pendant votre séjour, vous téléphonez librement comme d’habitude, vous recevez toujours les appels émis vers votre numéro français et en plus vous disposez d’un numéro américain.



Comment ca marche



Avant de partir



1. Je passe commande sur le site dune simm plus mon telphon EZ roamer

2. Je reçois ma carte SIM et mon portale par la poste, avec mon numéro de mobile américain

ainsi qu’un numéro de téléphone fixe « EZ roamer » (un numéro français qui va servir à transférer les appels destinés à

mon numéro français).

3. J'effectue un transfert d'appel vers le numéro EZ roamer ou bien je communique le numéro EZ roamer à mes contacts français.

Ainsi mes contacts français pourront me joindre sans surcoût.



Dans l avion

Ca y est ! Je pars aux USA ! Dès que j’ai quitté le sol français, je peux insérer ma carte SIM EZ roamer. Elle remplace ma carte habituelle

Sur place



J’utilise mon portable EZ roamer pour appeler à l’intérieur des Etats-Unis, la France et le reste du monde



Mes contacts américains peuvent m’appeler sans surtaxe

Avec votre carte SIM EZ roamer, vous disposez d’un numéro américain. Résultat : vos contacts locaux vous appellent sans problème et sans surtaxe également.

Dès l’atterrissage, vous êtes opérationnel sur le sol américain



Je suis aux Etats-Unis, mais rien ne change pour mes contacts en France



Souvenez-vous : avant de partir, vous avez demandé le renvoi de votre ligne vers un numéro fixe français (fourni par EZ roamer). Les contacts qui vous appellent sur votre numéro français appellent donc un numéro français : rien ne change pour eux, aucune facturation supplémentaire



Vous êtes gagnant(e) pour toutes vos communications, appels entrants ou sortants, sur le territoire américain ou avec la France et l’international. Vous avez la garentie d une facture de telephone bien mois cher et vos interlocuteurs ne sont pas surfacturés.



