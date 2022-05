Zamouche NABIL

Etant actuellement à la recherche d’un emploi étudiant, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de emploi disponible



En effet, je serai disponible dudant l’année universitaire 2015/2016



C’est avec beaucoup de sérieux que j'envisage d'occuper cet emploi. Il va me permettre de connaître la réalité du monde professionnel et de m’y adapter en toute modestie. Ce travail sera aussi une source rémunératrice qui me permettra de financer une partie de mes frais de scolarité.



Appliqué, honnête et sociable, je souhaite occuper ce poste avec tout le sérieux et l'enthousiasme dont je fais déjà preuve dans la poursuite de mes études. Mes capacités d’adaptation me permettent de m’intégrer très rapidement au sein d’une équipe de travail.



Occuper cet emploi étudiant est pour moi une réelle chance d’avancer dans la vie en étoffant le nombre de mes expériences professionnelles.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un entretien.

Veuillez agréer, (Madame, Monsieur), l’expression de mes sincères salutations.