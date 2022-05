Agé de 27 ans , originaire d'Ajaccio en Corse du Sud, employé de restauration je suis arrivé sur Paris il y a 3 ans. Désireuse d'aventure, et éprise d'un surplus d'énergie à l'idée de découvrir la capitale , je me suis enivré de cette ville, de ses nuits, et de l'ivresse de Paris.

Depuis toujours , je me passionne pour la musique dont la guitare qui me fascinait lorsque j'étais plus jeune (et qui me fascine toujours d'ailleurs), puis j'ai appris le chant pour accompagner celle ci.... Et j' ai découvert le Djing , ou la fascination , l'intéressement et la passion ne fit plus qu'un.

C'est ainsi que je me suis mise à étudier de plus près cette activité ou encore aujourd'hui je ne peux en démordre et souhaiterai d'ailleurs pouvoir en vivre . Je n'ai pas de multiples expériences à ce jour, mais je compte bien m'en faire. Autodidacte en matière de production , la réalisation de morceau fait aussi parti de mes projets ; je reste d'ailleurs disponible pour toutes propositions de collab' ou autres....

Parallèlement photographe freelance en collaborations depuis près d'un an , j'ai pour but de concilier les 2 .