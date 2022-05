Je me nomme SORO Zana. Je suis né le 26 Mai 1985. Je suis Etudiant en Master de Sciences de GESTION à l'université Alassane Ouattara (CIV). Je suis titulaire d'un BAC série C qui fait que je peut enseigner les maths et les Physiques dans les Lycées et collèges. En déhors de cela, j'ai une bonne maîtrise de l'outil informatique (WORLD, EXCEL, POWER POINT...)...



Mes compétences :

Études marketing

Étude de projets

Comptabilité

Étude de marché