Je me nomme SORO ZANA et voici mon parcour scolaire : bepc lycée municipal de korhogo; second cycle lycée houphouet boigny korhogo ; bac collège notre des lacs yakro et bts en agricultre INPRAT de Miadzin/ Adzopé .

Mon parcour professionnel : Technicien agricole d'un projet de production semence à l'ONG Animation Rurale de Korhogo (ARK)

Assistant riz ou Délégué à l'OFFICE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE EN COTE D'IVOIRE (ONDR-CI)