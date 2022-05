Zani Valéry TRAORE

Spécialiste en communication et marketing, j’ai commencé ma carrière comme Chargé d’étude marketing en 1997 au cabinet d’étude marketing Quantum International et ce jusqu’en 2000.

A la suite de cette expérience, je suis entré à Basile Boli Promotion, Agence Conseil en communication et marketing sportif, en tant que responsable marketing et stratégie.

Après cette expérience, j’ai intégré le domaine du marketing social et de la communication pour le changement de comportement à travers des organismes internationaux ; notamment JHU/CCP en tant que consultant Marketing et communication sur la programme Sport For Life.

Depuis 2013 suis installé à mon propre compte avec la création du Cabinet Profil Communication: Nous comptons parmi nos réalisations:

-La Conception et la mise en oeuvre de la Campagne électorale du maire Diégonéfla

-L'élaboration de la stratégie et du plan de communication de lutte contre la Tuberculose en Cote d'ivoire avec l'UCP-CARITAS

-La Conception et la mise en oeuvre de programmes radios pour le Centre International de Justice Transitionnelle