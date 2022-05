Zanoti MARC ANTOINE

Chef de projet et anciennement Référent Technique du périmètre IPC avec plus de 5 ans d'experience dans le domaine de l'ingénierie documentaire Aéronautique. Complètement autonome dans le processus de realisation IPC (logiciels et catalogue client). Titulaire de la qualification carte verte niveau 2 procurabilité. Possède aussi grâce a diverses expériences des connaissances en Electronique et Telecommunication.



Mes compétences :

IPC

SAP

Microsoft Office

Logistique Aeronautique

Procurabilité