Zap-Tours ANTOINE GOMIS

Je suis gomis antoine monsieur

chef des ventes a Zap-Tours : societe internatinale d'assistance aux voyageurs



notre vision

Si Zap-Tours devait se résumer en une phrase, ce serait "VOYAGER AUTREMENT ".



Dans le respect des lieux, des habitants, de la faune et de la flore...

En toute connaissance des cultures et des coutumes, sans blesser involontairement, sans dégrader



Et en laissant derrière nous une autre image du tourisme.



Le tourisme solidaire ou responsable met l’homme et la rencontre au centre du voyage et permet aux voyageurs de s’impliquer dans des actions de développement, en étant respectueux des personnes, des biens, de la culture et du mode de vie du pays visité : Tourisme Responsable.



Mes compétences :

Motivation

Team building

Voyage

Voyages