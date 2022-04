Bonjour

Actuellement responsable rh, j envisage de donner un nouveau souffle à ma carrière. J ai envie de revenir à mes anciens amours : recrutement et conseil, entre autre.

Mon énergie et ma passion pour mon travail font de moi une personne efficace et consciencieuse.

je suis très attachée à des valeurs fortes : respect, tolérance, éducation, et l implication au travail.

je suis ouverte à toutes propositions que j étudierai avec soins.



Mes compétences :

Ressources humaines