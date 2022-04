Claire GAILLARD

Actuellement présentatrice radio pour Radio France, je demeure disponible pour des missions dans le domaine des communications, de la concertation et des relations presse ainsi que pour des piges dans divers domaines (faits de société, actualité européenne et internationale, monde économique, presse féminine, ...).



Diplômée en sociologie, journalisme et sciences politiques (spécialité communication publique et concertation) je cherche à combiner ces différentes disciplines dans mes activités afin d'offrir une analyse globale et un service complet.



Mes compétences :

Communication

Concertation

Conseil

Médias

Presse

Relations Presse