Claire GAILLARD

Comment transmettre un savoir ? Comment faire qu'un individu enrichisse ses connaissances, ses compétences ?

Autant de questions moteurs dans mon parcours universitaire et professionnel.



Tout commence alors qu'Internet connaît ses premiers balbutiements...

C'est la révélation : les nouvelles technologies sont une ère de potentialité énorme pour la formation !



Et voilà comment se dessine mon parcours professionnel.

Au sortir de l'université, je suis pendant 2 ans conceptrice pédagogique multimédia dans une web agency qui ambitionne de percer dans le monde de l'e-Learning.

Puis l'envie de goûter à la vie professionnelle "sans filet" me prend : pendant près de 3 ans, j'exerce en tant qu'ingénieur pédagogique multimédia freelance.



En 2005, nouvelle opportunité au sein d'Energitim, solidement implantée dans le monde de la formation présentielle et qui souhaite s'investir dans l'e-Learning. Au fil des années, j'évolue pour arriver au poste de Responsable Pédagogique.



C'est plus récemment, au cours de l'année 2011, que je choisis de quitter l'ingénierie pédagogique pour m'investir plus amont dans l'organisation de la production "digital learning". C'est ainsi que je rejoins Qoveo, en tant que Directrice de Production.



2012, nouvelle opportunité : développer l'offre de formation à distance à l'enssib, Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Retour à mes premières amours : la conception pédagogique multimédia, avec un champ d'action plus large puisque je goûte aux délices Moodliens...



Mes compétences :

Pédagogie

E-learning

Formation