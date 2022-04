Norbert LACOSTE

J’ai une expérience professionnelle de plus de 25 ans dans le service aux entreprises. Tour à tour, Ingénieur commercial, Directeur Régional de 12 agences, Dirigeant de ma propre structure avec une équipe de 17 salariés, Responsable des ventes puis Directeur des activités e-Learning, Formation et Délégation chez ENERGITIM ; filiale du Groupe VISIATIV puis depuis 2013 Président de la SAS ENERGITIM.



Les offres de formation spécifiques, de délégation et l'accompagnement de projets complexes par la conception de modules e Learning ou de l'ingénierie pédagogique sont mon quotidien.







Mes compétences :

Vente

Conseil

Entreprenariat

Management

Formation