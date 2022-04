Julie FOURMOND

Mon parcours s'est enrichi au fil des années, par les rencontres, les projets, les entreprises qui m'ont fait confiance et ponctué de formations pour adapter mes méthodes de communication au monde d'aujourd'hui notamment par le Web et le Digital.



Mon objectif : fédérer des équipes autour d'un projet et le mener ensemble jusqu'à la réussite.



Mes compétences :

Marketing

Graphisme

Communication

Webmarketing

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Création

Industrie