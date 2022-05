Zara BOUGRAINE

Dynamique, créative et déterminée, je reste avide d'exercer le métier d'architecte sous ses différentes formes et approches.



Mes expériences en agence et hors-agence, m'ont permis d'acquérir les compétences et la rigueur nécessaire aux concours d'architecture, d'études urbaines et d'aménagements intérieurs. J'ai ainsi pendant plus de trois années travaillé sur l'ensemble des phases d'un projet de l'appel d'offre....à la livraison, des marchés publics aux marchés privés, tout en ayant des projets de design d'espace, en auto-entreprise. Mon parcours assez atypique m'a permis d'obtenir mon habilitation à la maîtrise d’œuvre, ainsi que la maîtrise des procédures.



Mes compétences :

Architecte