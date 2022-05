Zaratiana MANDRARA NÉE HARIJAONA

Actuellement chef de projet de recherche sur différents thématiques dans la construction bois, je suis intéressée par une collaboration avec des industriels, entreprises, organismes de recherche ou laboratoires universitaires travaillant sur l'économie circulaire et l'environnement dans le Bâtiment et les matériaux de construction, ou encore sur les nouvelles technologies au service de la qualité des enveloppes et des ambiances : caractérisation, mesure, géométrie, modélisation... et enfin les conceptions innovantes de bâtiment tenant en compte l'évolutivité des besoins des occupants.

Je peux vous accompagner ou échanger avec vous sur ces différents sujets alors n'hésitez pas à me solliciter.



mots clés : construction bois, qualité, mesure, modélisation, matériaux, réemploi, recyclage, réutilisation, technologie.



Cordialement,



Mes compétences :

Rédaction scientifique

Enseignement universitaire

Conseil aux entreprises

R&D

Expertise technique

Animation de formations

Brainstorming

Communication institutionnelle

BIM

Coordination de projets