Zargouni WASSIM

En recherche d'opportunités



Ma formation réussie dans le domaine de l’énergie, m’amène à vous proposer ma collaboration sur la base de ma motivation et de mes compétences dans des champs aussi variés que l’énergie, la conception et la mécanique.



Mon expérience en tant qu’ingénieur en génie thermique et énergétique couplée à ma formation universitaire m'ont amenée à occuper des postes en autonomie. Ainsi, j'ai pu développer ma capacité relationnelle et de l'écoute ce qui, à mon sens, attestent d'une adéquation entre mon profil et le poste offert.



Mes compétences :

thermique

mécanique des fluides

Revit

Navisworks

Autocad MEP

Lesosai

BIM