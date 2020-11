Le secteur de la Construction est en pleine révolution numérique. Les nouvelles méthodes de travail dont le BIM sont de plus en plus présentes chez les architectes et dans les bureaux d'études.

Mais qu'en est-il du chantier ?

Chez FINALCAD, nous sommes convaincus que la transition numérique provient du Terrain.



Mes compétences :

BIM

Revit

Construction

Génie électrique