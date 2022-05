ZARGUI MED SALAH



JE SUIS UN COMPTABLE ET INFORMATICIEN DÉCISIONNELLE

2007 MAITRISE EN ÉTUDES SCIENCES COMPTABLE

2010 MASTER PROFESSIONNELLE EN INFORMATIQUE décisionnelle BI

J'ai une expérience de 8 ans dans les domaines suivante:

Contrôle de gestion commerciale et industrielle

Comptabilité et analyse financière

Statistiques et analyse des données

Élaboration des tableaux de bords aident à la décision

Maîtrise très bien les outils informatique

Création des micros application vba Access et Excel

Maîtrise la gamme business intelligence (BI)

Datawrhouse dataming data Mart

ETL :outil d'extraction des données cognos SQL spss

Analyse: OLAP ROLAP...etc

Excel niveau avancé



Mes compétences :

Analyse de données

Analyse financière

Audit

Comptabilité

Optimisation

Simulation