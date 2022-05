Zarhloul BRAHIM

Bonjour



fort d'une expérience de 10 ans dans le monde industriel; je suis toujours en quête pour d'autres défis dans des environnements aussi difficiles et aussi stressants; atteindre les objectifs avec le minimum de ressources est ma principale qualité; j'aime travailler en équipe et piloter les changements pour faire gagner plus d'argent à l'entreprise.

à la recherche de performance; je fais en ce moment un DCESS en management des systèmes industriel et logistique et je suis green belt en 6 sigma.



Mes compétences :

Gestion de projet

Developpement de produits accessoires de voiture

Outils qualité

Ingénierie

Management