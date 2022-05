Zarida ABDELMALEK (ICHEBOUDENE)

Spécialiste de la communication extérieure Clear Channel est présent sur tout le territoire et tous les univers, mobilier urbain, grand format, Bus, Tram, Métro, Parkings et Centres commerciaux.



Clear Channel s'adapte au mode de vie des consommateurs et propose des solutions de communication online grâce à notre offre Play, des totems digitaux implantés dans les principaux centres commerciaux, et des campagnes web en partenariat avec Google.



Un média efficace pour prendre la parole partout où se trouvent vos clients et vous permettre ainsi de vous faire connaitre, d'être plus visible, de générer du trafic ou gagner en notoriété.







Mes compétences :

Commercial

Communication

Informatique

International

Publicité

Vente

Marketing