Zaryas YASSINE

2011 Diplôme de Technicien spécialisé en filière de Génie Climatique

Suite à 3 ans à L’ ISGTF Casablanca -cours du soir-



2004 Diplôme de Technicien spécialisé en Filière de : Dessinateur d’études en construction Métallique

Suite à une formation continue à L’ISIC – Casablanca .



2002 Baccalauréat en Sciences expérimentales.

Lycée : JAMAL EDDINE EL MAHYAOUI – Casablanca.



AUTRES :



2010 Formation Accélérée a LG



2007 Formation Accélérée 2mois en Français technique.

LINGUA PLUS – Casablanca.

2004 Formation de 6mois en Bureautique.

EL KHANSA CLUB – Casablanca.



Ayant une très bonne experience en dessin du batimant,dessin des fluides au différents plans ( Climatisation - Plomberie gravitaire et industriel - Protection contre Incendie ) suite a un parcourt de travail chez des architectes et dans dans sté laideurs dans leurs domaines tel que La Sté FENIE BROSSETTE au département échafaudage service vente et location; la sté ICAT International service BET et lancement production des pièces et conduits rectangulaire et circulaire pour le transfert d'air; la sté SAHIAOUI d'exploitation service bureau d’études climatisation,plomberie et protection contre incendie .



Mes compétences :

Responsable projet