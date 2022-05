2007-2008 stage academique de deux mois éffectué à équatorial froid & climatisation

2008-2009 stage académique d'un mois éffectué à la CRTV

2009-2010 technicien au complexe santa lucia pendant six mois

stage professionnel de six dans les établissements classe concept



Mes compétences :

Climatisation

Froid et climatisation

installation

Réalisation