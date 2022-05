Déterminée et ayant eu une expérience dans le marketing et le management, avec une forte expérience dans le secteur de la cosmétique.

J'ai eu l'opportunité d'encadrer une équipe de 15 personnes. La création de la stratégie et d'un pôle marketing, la négociation avec les prestataires, l'organisation d'événements, le développement des réseaux sociaux, à l'écoute des tendances et une amélioration continu font parties intégrantes de mes domaines compétences