Zayad KADDOURI

Prochainement diplômé en septembre 2015 de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie - Faculté des sciences et technologies de Nancy- Université de Lorraine. je suis à la recherche d'un emploi en Travaux - Géotechnique à compter de cette date.



Conscient, méthodique, et d’une dynamique volontaire, j’apprécie le travail d’équipe. La pratique des chantiers m’a d’ailleurs permis d’affiner le sens des réalités du terrain et de forger des qualités managériales.



Je compte m’investir pleinement dans le travail qui me sera demandé pour en tirer le meilleur profit ainsi que pour votre entreprise.



Je n’ai aucune limitation géographique à l’exercice e mon métier (mobilité nationale et internationale).





Mes compétences :

Autocad, Piste 5.05

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPo

Robot

Talren, Plaxis

CESAR-LCPC

Abaqus