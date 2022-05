Zayden EDDHIF

Diplomé de l'institut Supérieur des Etudes Technologiques de Rades en 1999, en Génie Electrique Option ; Instrumentation et Maintenance.

J'ai vécu une expérience de 10 ans diversifiée dans le pilotage des projets de télecommunications (Génie Civil+Cablage) durant 8 ans, et 2 ans au sein du Projet de l'Aéroport International Enfidha-Hammamet en tant qu'Ingénieur de Site des Travaux d'Infrastructure.

Une toute différente expérience trés diversifiée qui m'a donné d'autres idées et d'autres dimensions sur le plan professionnel.

Actuellement au sein du département Balisage et Production d'Energie de TAV AIRPORTS.



Mes compétences :

Construction

Management