Zayen AHMED

Salut tout le monde , je m'appelle Ahmed Zayen, j'ai étudié a L'institut Supérieure des Sciences Appliquée et Technologie des Sousse à Tunisie, j'ai obtenu un licence appliquée en Électromécanique industrielle, spécialisée en mécatronique automobile, j'aime mon domaine et j'aime travaille dans l'univers d'automobile,j'ai choisie comme projet fin études; un projet sur le diagnostic automobile, dans la maison renault à Tunisie, et j'ai pris comme expérience le grands garage de maintenance et entretien des métros et train des la Société de chemin de fer de la Tunisie et c' est une grandes expérience dans le domaine de mécatronique des train et des métros.

Maintenant , je cherche un autre travaille car je entrée dans la vie professionnelle active et j'aime mon domaine et je cherche à améliorer mes connaissances et motivations, et j'espère trouver un travaille que j'aime.

je suis un homme très sérieux,ambitieux et travailleur, j'espère trouver un travaille dans dans laquelle je serais très sérieux et motivé.

je parle trois langue:Arabe,Français et Anglais, et je parle un peux italien,mais je le maitrise pas beaucoup. je maitrise aussi les logicielles de conception et de dimensionnement mécanique comme Katia et Solidworks.

je m'intéresse pas beaucoup au salaire , je veux que mon travaille sois légale et dans mon domaine pour qu'il me donne plus d'expérience et de nouveaux idées sur le marché nationale.

vous pouvais me contacter sur mon numéro mobile 0021621670451 ou sur mon e-mail: zikorn@hotmail.fr

Mes chaleureuses salutation pour les cadres ou responsables qui en lu mon présentation, et gand merci pour votre attention.



Mes compétences :

Électromécanique

mécatronique

Direction comercial sncft