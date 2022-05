Zaynab MOHANDIS

En fi de cursus Ingénieur Arts et Métiers ParisTech, en expertise 'Gestion industrielle'. Au cours de ma formation aux Arts, j’ai pu acquérir les compétences nécessaires de l’ingénieur généraliste avant de me spécialiser en génie industriel.



Actuellement en stage de fin de fin d'études chez le groupe Legrand, et en découvrant de plus près le réalité du terrain, je souhaite vivement m'insérer dans le milieu du travail et mettre en pratique l'ensemble des connaissances que j'ai eu l'occasion d'apprendre, tout en développement de plus en plus mes compétences.



Motivée, bien organisée et passionnée par le travail de groupe, je suis à l'écoute de toute opportunité.



Mes compétences :

Kanban

Visual Basic

SPSS

SMED

Matlab

Kaizen

DMAIC

Information Flow Analysis

Industrial Engineering

Continuous Improvement

Production Management

Microsoft Office

Microsoft Visual Studio