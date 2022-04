Hicham MOHANDIS

Secteurs de compétences : Infogérance / Intégration Réseaux et Sécurité

Domaines de Compétences :

- Gestion d'Activités : Organisations de production, Finance, Offres, Coûts, Productivité, Contrats et Relation Clients

- Technique : Bonnes Connaissances des acteurs et des différentes composantes SI, Gestion Projets

- Autres : Gestion des sous-traitances et des Contrats de Service, Pilotage des Activités en Offshore



Mes compétences :

Conseil

Infogérance

Informatiques

Ingénierie

Réseaux informatiques

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité

Télécommunications